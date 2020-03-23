Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаКитайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию. "Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - пояснил Чжан Вэньхун.
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с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post
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Московский Комсомолец01:38

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Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Известия01:02

Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

Московский Комсомолец01:38

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

РИА Новости01:31

Китайский вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Говорит Москва01:53

Вирусолог: для победы над COVID-19 может потребоваться два года

News.ruвчера в 23:22

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Lenta.ruвчера в 23:13

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Интерфаксвчера в 22:52
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Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com вчера в 08:05
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
Pravda.Ru 03:58
Политика

В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.
Известия 06:05
Происшествия

В Новокузнецке поймали нарушителя самоизоляции из-за коронавируса

Новокузнецк, Кемеровская область, 23 марта 2020, 12:48 — REGNUM В Новокузнецке мужчина нарушил режим самоизоляции, где пребывал из-за коронавируса.
REGNUM 05:48
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Общество

Песков: «Закрытие» Москвы не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.
Росбалт 06:01
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс вчера в 01:37
Общество

Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Экономика

Великая депрессия возвращается: банки дают пугающие прогнозы

Крупнейшие банки уже начали давать апокалиптические прогнозы.
Вести.Ru вчера в 23:45
Экономика

Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой

Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.
Евразия Daily 01:36
Общество

ЦИК приостановил агитацию за голосование по поправкам в Конституцию

Центризбирком дал региональным избирательным комиссиям указание приостановить печать и публикацию агитационных материалов о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 06:01
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
РИА Новости 02:28
Общество

В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
АБН 06:07
Общество

В Минздраве назвали даты спада эпидемии коронавируса в России

В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть, — приводит его слова ТАСС.
News.ru 05:26
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
ФАН 21 марта в 22:27
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Общество

2 лаборатории для исследований на коронавирус запустили в Подмосковье

В Московской области начали работу 2 лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию.
Live24 06:21
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