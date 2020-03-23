Коронавирус

REGNUMREGNUMКитайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.
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Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post
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Московский Комсомолец01:38

Подробнее о событии

Вирусолог: для победы над COVID-19 может потребоваться два года

News.ruвчера в 23:22

Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

Московский Комсомолец01:38

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

РИА Новости01:31

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Известия01:02

Китайский вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Говорит Москва01:53

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Lenta.ruвчера в 23:13

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Интерфаксвчера в 22:52
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Происшествия

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Российская газета 07:33
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес

Уроженка Ростова Виктория Лопырева показала подросшего сына

Марк-Лео появился в микроблоге «Мисс России» вместе с красавицей бабушкой. Ростовчанка Виктория Лопырева показала лицо подросшего сына.
Donday.ru вчера в 10:10
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Smolnarod.ru 07:52
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Энергетика

Новое падение цен на нефть может привести к концу процветания арабских стран

В противном случае может закончиться эпоха процветания ОАЭ и других арабских государств.
Чистовик 05:44
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Политика

В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими

Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.
Piter.tv 04:51
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости 21 марта в 14:05
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Газета.Ru 08:02
Общество

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Игры

Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным

Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Игромания.ру 07:22
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК 21 марта в 10:15
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.
РБК 07:00
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