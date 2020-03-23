Коронавирус
REGNUMКитайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.
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Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post.Московский Комсомолец01:38
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Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19
Московский Комсомолец01:38
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Происшествия
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка
В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
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На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
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Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
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Общество
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Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Общество
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За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Энергетика
Новое падение цен на нефть может привести к концу процветания арабских стран
В противном случае может закончиться эпоха процветания ОАЭ и других арабских государств.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Политика
В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими
Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Общество
Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Игры
Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным
Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
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Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.