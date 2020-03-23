с чего всё началось

Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Общество Названы новые симптомы коронавируса Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.

Политика В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Общество Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Экономика Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).