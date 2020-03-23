Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comКитайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post
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Московский Комсомолец01:38

Подробнее о событии

Китайский вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Говорит Москва01:53

Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

Московский Комсомолец01:38

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Известия01:02

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

РИА Новости01:31

Вирусолог: для победы над COVID-19 может потребоваться два года

News.ruвчера в 23:22

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Lenta.ruвчера в 23:13

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Интерфаксвчера в 22:52
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Происшествия

В Брянске задержали адвоката при получении взятки

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
ТАСС 07:52
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Дни24 09:25
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
РБК 04:35
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил об среднем инкубационном периоде коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
МедиаПоток вчера в 03:35
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Lenta.ru 08:50
Технологии

МТС призвал абонентов не выходить из дома

Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:05
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
NewInform 03:31
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Здоровье

В Кузбассе врачи удалили опухоль, сравнявшуюся с весом пациентки

В Новокузнецке врачи успешно удалили пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная, сообщается в Telegram-канале онкологической службы Кузбасса.
РИА Новости 08:09
Общество

Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Московская газета 03:02
Происшествия

У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского

Блокнот Волгоград 08:26
Общество

На два года закрыть границы может Евросоюз

Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Вечерний курьер 04:06
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Единоборства

UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
Газета.Ru вчера в 05:26
Происшествия

На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Российская газета 08:37
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Политика

Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Экономика

Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
REGNUM 08:25
Футбол

Президент «Урала» Иванов призвал обнулить чемпионат России

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался за досрочное завершение чемпионата России по футболу (РПЛ).
Pravda.Ru 05:43
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