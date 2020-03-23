с чего всё началось

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Происшествия В Брянске задержали адвоката при получении взятки Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.

Недвижимость Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил об среднем инкубационном периоде коронавируса Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).

Технологии МТС призвал абонентов не выходить из дома Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

Музыка «Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.

Общество На два года закрыть границы может Евросоюз Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Единоборства UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Политика Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.

Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.