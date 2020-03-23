Коронавирус
Evo-rus.comКитайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post.Московский Комсомолец01:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19
Московский Комсомолец01:38
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
В Брянске задержали адвоката при получении взятки
Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Недвижимость
Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас
В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил об среднем инкубационном периоде коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Технологии
МТС призвал абонентов не выходить из дома
Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
В Кузбассе врачи удалили опухоль, сравнявшуюся с весом пациентки
В Новокузнецке врачи успешно удалили пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная, сообщается в Telegram-канале онкологической службы Кузбасса.
Общество
Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Происшествия
У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского
Общество
На два года закрыть границы может Евросоюз
Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии блокировали колонну американских военных
Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Единоборства
UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
Происшествия
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Политика
Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Футбол
Президент «Урала» Иванов призвал обнулить чемпионат России
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался за досрочное завершение чемпионата России по футболу (РПЛ).