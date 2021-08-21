Аналитик посетовал, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств, например в саудовских риалах или китайских юанях, практически невозможно. То же самое можно сказать о валютных вкладах в денежных единицах Тайваня, Гонконга, Южной Африки, отметил он.

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