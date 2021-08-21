В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин уверен: в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях лучше вложиться в валюты развивающихся стран.
Аналитик посетовал, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств, например в саудовских риалах или китайских юанях, практически невозможно. То же самое можно сказать о валютных вкладах в денежных единицах Тайваня, Гонконга, Южной Африки, отметил он.