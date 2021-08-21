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Китайский юань является самой выгодной валютой для инвестирования

Рынок КНР падает, бизнесмены могут заработать, используя сложившуюся ситуацию.
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Несмотря на то, что американская экономика перегрета, говорить о глобальном крахе не стоит.
ПРАЙМ
Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» назвал валюту азиатских стран самой выгодной для инвестирования.
Lenta.ru
В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин уверен: в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях лучше вложиться в валюты развивающихся стран.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Финансисты назвали выгодные для инвестирования валюты
Аналитик посетовал, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств, например в саудовских риалах или китайских юанях, практически невозможно. То же самое можно сказать о валютных вкладах в денежных единицах Тайваня, Гонконга, Южной Африки, отметил он.
Известиявчера в 23:00

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