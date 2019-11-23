Общество
РИА НовостиКитайский журналист рассказал о причинах старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки. Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
Американский беспилотник потеряли в Ливии
В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Хакасии
Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Армия и оружие
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП
Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Теннис
Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Политика
Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".