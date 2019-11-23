Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки. Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист.

Политика Лавров встретился с будущим послом США в России Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Армия и оружие Американский беспилотник потеряли в Ливии В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Хакасии Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Здоровье Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.

Здоровье Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.

Общество Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Космос Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.