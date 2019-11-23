Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки. Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист.
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