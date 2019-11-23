Общество
ИзвестияКитайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как раньше.
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Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Экономика
В России установят единую комиссию за переводы с карт
В России могут установить единую комиссию за переводы денежных средств с карты на карту.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Экономика
Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Общество
Названа опасность «марсианской» погоды в Москве
18 ноября синоптики предупредили, что в течение недели в Москве не ожидается осадков, будет «пыльно и холодно», как на Марсе.
Футбол
Чалов может перейти в «Челси» по инициативе Абрамовича
Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Космос
«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
Авто
Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Культура
Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Авто
Трехрядные китайские кроссоверы GAC GS8 отгрузили российским дилерам
Сертифицированные для продаж в России китайские кроссоверы GAC GS8 уже отгрузили дилерам.