Общество

ИзвестияИзвестияКитайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как раньше.
Читать в источнике
Комментировать405

Подробнее о событии

В Китае дали неожиданное объяснение быстрому старению россиянок

Газета.Ru04:19

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известиявчера в 20:08

В Китае рассказали, почему русские женщины стареют быстрее

РЕН ТВвчера в 23:52

Китайский журналист назвал причины старения россиянок

RT на русскомвчера в 22:30

Китайский журналист назвал причины быстрого старения русских женщин

РБКвчера в 23:59

В Китае объяснили, почему русские женщины быстро стареют

URA.Ruвчера в 19:52

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новостивчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Здоровье

В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
КП - Саратов 03:43
Кино

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Футбол

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 00:20
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Футбол

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
Metaratings 05:28
Теннис

Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости 04:27
Спорт

Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 14:55
Политика

Путин назвал главную задачу «Единой России»

News.ru 07:09
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
OAnews вчера в 11:54
Армия и оружие

Турция рассказала о режиме работы С-400

Политическая Экспертиза 07:34
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Известия 04:51
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 21 ноября в 14:21
Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Украина.ру 05:44
Кино

Продюсер «Богемской рапсодии» планирует фильм о Майкле Джексоне

Продюсер байопика «Богемская рапсодия» Грэм Кинг планирует запуск нового проекта, который будет посвящён Майклу Джексону.
SM News 06:13
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда вчера в 17:20
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск вчера в 02:20
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Общество

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Технологии

Sensor Tower: 80 % загрузок мобильных приложений приходится на долю 1 % разработчиков

На долю продуктов 7 920 разработчиков приходится 23,6 млрд загрузок, тогда как приложения остальных 784 080 компаний были скачаны 6 млрд. раз.
3DNews 08:45
Здоровье

Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины

Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Известия 21 ноября в 10:33
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 01:01
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное