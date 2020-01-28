Общество
ToDay News UfaКитайским туристам закрыли въезд в Россию
Туроператорами приостановлен прием туристических групп в Россию в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Российский союз туриндустрии, все списки безвизовых групп аннулированы, групповые поездки китайцев в Россию приостановлены.
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с чего всё началось
Понедельник, 27 января, стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов, однако остановка въезда произойдет только сегодня, пояснили в РСТ.ТАСС00:32
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