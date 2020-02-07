Наука

FaktomFaktomКитайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса

Изучающие новый коронавирус исследователи из Южно-Китайского вуза смогли определить звено, ставшее промежуточным в передаче вируса. Этим звеном оказались панголины, мясо которых очень ценится в азиатских странах.
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Коронавирус нашли у панголинов

News.ruвчера в 05:07

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ruвчера в 05:36

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа назвали панголинов

ТАСС Наука вчера в 08:31

Ученые в Китае назвали промежуточный источник коронавируса

Известиявчера в 06:41

Стал известен промежуточный переносчик коронавируса

Телеканал 360°вчера в 06:44

В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство

Фонтанка.Рувчера в 05:40

Ученые назвали промежуточным переносчиком коронавируса панголина

Аргументы и Фактывчера в 09:58
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В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
РБК 01:31
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
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Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости 06 февраля в 02:55
Авто

Toyota в мае представит серийный минивэн-внедорожник

Компания Toyota в мае 2020 г. представит серийную версию концепт-кара TJ Cruiser, который представляет собой гибрид минивэна и внедорожника.
AutoNews вчера в 11:16
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Я не Рудковская и против жесткого воспитания детей»

Ксения Собчак тоже не разделяет методов воспитания Яны Рудковской, считая их неприемлемыми для ребенка.
StarHit.ru 01:30
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости 06 февраля в 18:34
Фигурное катание

Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершились соревнования девушек.
Чемпионат вчера в 14:12
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
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Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова в Twitter

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал визит Сергея Лаврова, поблагодарив его по-русски в своем Twitter.
Известия вчера в 19:28
Киберспорт

Metro Exodus выйдет в Steam в феврале

Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
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Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
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