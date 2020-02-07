Наука
FaktomКитайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса
Изучающие новый коронавирус исследователи из Южно-Китайского вуза смогли определить звено, ставшее промежуточным в передаче вируса. Этим звеном оказались панголины, мясо которых очень ценится в азиатских странах.
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В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство
Фонтанка.Рувчера в 05:40
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