Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКитайское СМИ назвало россиян «воинственным народом» и «волосатиками»

Что касается «волосатиков», это имя ранее закрепилось за россиянами, поскольку в последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая. Тем не менее, в настоящее время, как утверждается, «волосатиками» представителей России называют значительно реже.
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Китайский портал Sohu назвал русских «вояками-волосатиками»

Газета.Ru05:15

Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01
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Политика

Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Сусанин 06:32
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Политика

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
RT на русском 07:58
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Футбол

«Зенит» предложил болельщикам дать новогодние обещания

Клуб предложил болельщикам на специальном сайте дать новогоднее обещание игрокам и тренерам «Зенита».
Спорт день за днем 09:00
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок 03:53
Общество

Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
РИА Новости 09:19
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Cyber.sports.ru вчера в 07:19
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова.
Российская газета 07:27
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Авто

McLaren представит свой новый гибридный суперкар

Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
32CARS.ru 02:45
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
РБК вчера в 10:42
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Фигурное катание

В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок

Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
РИА Новости 03:32
Игры

Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Ридус 04:41
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг наушников

Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Экономика сегодня 00:00
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально стала Джоном

Смена имени старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло на мужское Джон только начало пути к полной смене пола, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза 03:09
Спорт

Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ

Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Metaratings 08:21
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Политика

Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией

Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
РИА Новости 09:27
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Происшествия

32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе

В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Woman.ru 08:47
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