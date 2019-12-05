Политика
РИА НовостиКитайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления. В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю.
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Политика
Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО
Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Происшествия
При пожаре в колледже в Одессе пропали 13 человек
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг наушников
Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Общество
В России вводят электронные трудовые книжки
Госдума приняла пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек.
Политика
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа
В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Культура
Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует
Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Кино
В Сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы»
Компания Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Чёрная вдова» режиссёра Кейт Шортланд.
Политика
Граждане ДНР подали 3700 жалоб в ЕСПЧ
Общественная организация «Справедливая защита», которая собирает доказательства военных преступлений на юго-востоке Украины, помогла гражданам самопровозглашённой ДНР подать 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada
Компания "АвтоВАЗ" предлагает воспользоваться спецпредложениями, скидки по которым могут составить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от акции и модели.
Энергетика
«Газпром нефть» выиграла аукцион на Хамбатейский участок в ЯНАО
"Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планирует начать добычу в 2026 году, сообщается на сайте компании.
Авто
Lada без крыши и дверей: супертюнинг «Нивы»
У редкой Lada 4x4 1995 года выпуска с пробегом в 9700 км отсутствуют двери и крыша, зато сварены дуги безопасности.
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Общество
Инвесторов для завода Ford в Ленобласти пока нет
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.