Политика

РИА НовостиРИА НовостиКитайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления. В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю.
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В Китае признали россиян воинственным народом

Газета.Ruвчера в 21:59

Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01
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Политика

Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО

Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Новые Известия вчера в 14:01
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Lenta.ru 03:33
Происшествия

При пожаре в колледже в Одессе пропали 13 человек

Росбалт вчера в 17:59
Авто

Представлен обновленный Jaguar F-Type

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Motor 03 декабря в 02:13
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Аргументы и Факты вчера в 18:59
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг наушников

Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Экономика сегодня 00:00
Общество

В России вводят электронные трудовые книжки

Госдума приняла пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек.
ФАН 03 декабря в 05:21
Политика

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Общество

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Телепрограмма вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

РБК 03:18
Культура

Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует

Киноафиша России 02:13
Происшествия

В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца

RuNews24.ru 02:30
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 02 декабря в 01:01
Кино

В Сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы»

Компания Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Чёрная вдова» режиссёра Кейт Шортланд.
News.ru 03 декабря в 03:34
Политика

Граждане ДНР подали 3700 жалоб в ЕСПЧ

Общественная организация «Справедливая защита», которая собирает доказательства военных преступлений на юго-востоке Украины, помогла гражданам самопровозглашённой ДНР подать 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 02:59
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada

Компания "АвтоВАЗ" предлагает воспользоваться спецпредложениями, скидки по которым могут составить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от акции и модели.
Новые автомобили 03 декабря в 05:39
Энергетика

«Газпром нефть» выиграла аукцион на Хамбатейский участок в ЯНАО

"Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планирует начать добычу в 2026 году, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ 02:26
Авто

Lada без крыши и дверей: супертюнинг «Нивы»

У редкой Lada 4x4 1995 года выпуска с пробегом в 9700 км отсутствуют двери и крыша, зато сварены дуги безопасности.
Российская газета 03:03
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
RT на русском вчера в 14:53
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 03 декабря в 07:17
Общество

Инвесторов для завода Ford в Ленобласти пока нет

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 04:12
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Газета.Ru вчера в 09:49
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Коммерсантъ 01:05
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