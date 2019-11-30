Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиКитайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
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с чего всё началось
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил
 китайский интернет-портал Sohu.
РБК00:54

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Китайские СМИ назвали Японию «затаившейся ядерной державой»

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Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)

ИноСМИ28 ноября в 16:59
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Sportbox.RU 06:09
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Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
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Проект находится на стадии согласования Беларусь и России подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Союзное Вече вчера в 05:32
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Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона

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Газета.Ru 06:19
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Российско-турецкий патруль приступил к 12-му патрулированию в Сирии

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Аргументы и Факты 04:13
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На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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News.ru 05:34
Политика

Украинский министр допустил прямые поставки газа из России

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.
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В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
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РИА Новости вчера в 12:33
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Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом

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Car.ru 28 ноября в 12:36
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Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
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Несмотря на большое число ядер, новые HEDT-процессоры AMD Ryzen Threadripper 3000-й серии обладают довольно высокими тактовыми частотами.
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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Газета.Ru вчера в 16:00
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