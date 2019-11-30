с чего всё началось

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.

Футбол В субботу состоится жеребьевка Евро-2020 В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.

Авто Бюджетный кроссовер Toyota Yaris LX пользуется ажиотажным спросом Основой для Yaris LX послужила пятидверная версия Yaris L. Размеры авто — 4160 х 1720 х 1520 м. Колесная база — 2550 мм.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

Энергетика Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Здоровье Трансплантолог Каабак назвал увольнение из НЦЗД недоразумением Врач-трансплантолог Михаил Каабак назвал свое увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) недоразумением, которое было разрешено в короткие сроки.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.

Происшествия Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

Гаджеты В продажу поступил процессор AMD Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3950X, уже поступивший в продажу, сочетает в себе мощь 16 ядер и передовой 7-нм техпроцесс, являясь самым быстрым потребительским процессором компании AMD для геймеров и энтузиастов.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.