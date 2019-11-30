Армия и оружие
РИА НовостиКитайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
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Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Yaris LX пользуется ажиотажным спросом
Основой для Yaris LX послужила пятидверная версия Yaris L. Размеры авто — 4160 х 1720 х 1520 м. Колесная база — 2550 мм.
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал увольнение из НЦЗД недоразумением
Врач-трансплантолог Михаил Каабак назвал свое увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) недоразумением, которое было разрешено в короткие сроки.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Гаджеты
В продажу поступил процессор AMD Ryzen 9 3950X
Ryzen 9 3950X, уже поступивший в продажу, сочетает в себе мощь 16 ядер и передовой 7-нм техпроцесс, являясь самым быстрым потребительским процессором компании AMD для геймеров и энтузиастов.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Политика
США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400
Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".