Политика

РБКРБККитайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
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с чего всё началось
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил
 китайский интернет-портал Sohu.
РБК00:54

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Востоковед заявил о возможности Японии быстро создать ядерное оружие

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Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)

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Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

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«Прячут топливо на 6000 бомб»: Рядом с Россией и США «притаилась» еще одна ядерная держава - Sohu

Царьградвчера в 02:18

Китайские СМИ назвали Японию «затаившейся ядерной державой»

Известия01:13
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

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Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
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Обнаружена опасность нового аналога SMS

Операторы по всему миру уже начали внедрять новый стандарт обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services), предназначенный для замены устаревших SMS.
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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
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Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
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В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

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Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

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Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

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Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

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Оттепели в декабре - не редкое явление, отметила синоптик.
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Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
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Футбол

Медведев рассказал о футбольной войне между «Зенитом» и «Спартаком»

«Спартак» занимает шестое место с 22 очками. Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря.
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Политика

CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования

Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Газета.Ru 02:05
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Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
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Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
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Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

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Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
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