Политика

ИзвестияИзвестияКитайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом. Автор статьи напоминает, что Россия — это страна, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во времена Российской империи и CCCP территория страны достигала 25 млн кв. километров.
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Китайский портал Sohu назвал русских «вояками-волосатиками»

Газета.Ru05:15

Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01
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Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Футбол

Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро

По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Sportbox.RU 06:28
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Происшествия

За убийство 11-месячной дочери на 15 лет осудили жительницу Бийска

RuNews24.ru 04:11
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Шоу-бизнес

Порнозвезду Лолу Тейлор обвинили в пропаганде нацизма

Экспресс газета 11:10
Шоу-бизнес

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Гаджеты

Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона

Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.
Ferra 10:32
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Происшествия

Пострадавший в драке капитан «Амура» больше не сыграет в этом сезоне

Капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.
Газета.Ru 10:29
Транспорт

Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
ВОмске 08:10
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Политика

В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы

Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Lenta.ru 11:01
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru 04:26
Футбол

Скауты «Бешикташа» просматривали Эдера в России

Скауты турецкого клуба уже побывали в России и посмотрели матч с участием 31-летнего португальца.
Sport24.ru 09:56
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ведомости 06:47
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом для НАТО

Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши, заявил о том, что он не считает, что Российская Федерация является врагом НАТО.
Наша версия вчера в 13:31
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС 06:26
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

РИА Новости 03:09
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
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