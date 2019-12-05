Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом. Автор статьи напоминает, что Россия — это страна, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во времена Российской империи и CCCP территория страны достигала 25 млн кв. километров.

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