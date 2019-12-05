Политика

ИзвестияИзвестияКитайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом. Автор статьи напоминает, что Россия — это страна, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во времена Российской империи и CCCP территория страны достигала 25 млн кв. километров.
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Китайский портал Sohu назвал русских «вояками-волосатиками»

Газета.Ru05:15

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59

Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01
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Политика

Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Взгляд.ру 07:15
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru 06:59
Политика

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
News.ru 04:04
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Политика

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
ПРАЙМ 04:15
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Газета.Ru вчера в 09:49
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Российская газета 04:48
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews 02 декабря в 05:30
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета 03 декабря в 07:56
Политика

National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию»

Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
REGNUM 02:41
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес

Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве

Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Вечерняя Москва 05:35
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

РИА Новости 07:57
Происшествия

Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП, передает Sport24.
Газета.Ru 07:33
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Единоборства

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Известия 02 декабря в 10:44
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Коммерсантъ 06:08
Политика

Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Анонсированные на 5 декабря переговоры между Россией и Украиной о заключении нового договора на транзит газа в Евросоюз не состоятся.
Lenta.ru 07:27
Общество

Медведев призвал не идеализировать СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.
ТАСС 05:57
Футбол

Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро

По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Sportbox.RU 06:28
Футбол

«Ливерпуль» огласил заявку на клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" объявил состав на клубный чемпионат мира в Катаре.
Soccer.ru 07:40
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