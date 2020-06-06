Общество
ИзвестияКитайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу. По словам автора статьи, жители Китая, говоря о колбасе, вспоминают «знаменитые длинные палки русской колбасы».
Читать в источнике
Оценить291
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском 04 июня в 08:24
Энергетика
Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями
Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 08:56
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 04 июня в 13:56
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
В МИД РФ прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
О выходе США из Договора по открытому небу 21 мая объявил Дональд Трамп.
ТК Звезда 10:00
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
Общество
Власти Петербурга планируют репетицию туристического сезона
Комитет по развитию туризма Петербурга работает над проектом по возобновлению туризма, по которому начальный этап планируют запустить с 20 июня.
Питерские заметки 09:15
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском 08:25
Игры
«Total Annihilation: Commander Pack» раздают бесплатно в GOG
Сервис GOG начал бесплатную раздачу игры "Total Annihilation: Commander Pack" с двумя DLC в придачу.
SM News 06:48
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня вчера в 03:49
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
Хоккей
Панарин раскритиковал российскую политическую систему
Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс .
Lenta.ru 09:16
Политика
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть
В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
Экономика сегодня вчера в 11:47
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45