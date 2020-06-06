Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу. По словам автора статьи, жители Китая, говоря о колбасе, вспоминают «знаменитые длинные палки русской колбасы».

Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе

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