Общество
ИзвестияКитайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу. По словам автора статьи, жители Китая, говоря о колбасе, вспоминают «знаменитые длинные палки русской колбасы».
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
BFM.ru вчера в 05:50
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
Гаджеты
Очень странные прототипы GeForce RTX 3080. На фотографиях одна из карт выглядит попросту неправильно
iXBT.com 05:08
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
Общество
В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды
Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
Kazanfirst.ru 08:01
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Общество
Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
RT на русском 08:38
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:13
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Посольство РФ ответило на призыв США уйти с Ближнего Востока
Посольство в Вашингтоне раскритиковало Госдеп. Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна уйти с региона.
RuNews24.ru 00:55
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Общество
Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой
В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С 03 июня в 11:37
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
Актуальные Новости 06:36
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания 04 июня в 12:40
Политика
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Политика
Путин назвал секрет величия русского языка
Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу, 6 июня, заявил, что секрет величия русского языка и притягательности русской литературы заключается в его четкости и выразительности.
Московский Комсомолец 08:05