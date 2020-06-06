Общество
REGNUMКитайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
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Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Происшествия
В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка
РИА Новости 03:46
Единоборства
Хорхе Масвидал хочет уйти из UFC
Третий номер рейтинга полусредневесов UFC, Хорхе Масвидал, выразил крайнюю степень разочарования ходом переговоров с UFC, предположительно, о титульном поединке против Камару Усмана.
FightTime.ru вчера в 16:33
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru вчера в 05:27
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Футбол
«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе.
ТАСС Спорт вчера в 13:32
Общество
Дело журналиста Ивана Голунова. Что происходит сейчас?
Почти год назад, 6 июня 2019 года, сотрудники МВД задержали в Москве журналиста "Медузы" (ранее работавшего в "Новой газете", РБК, на радиостанции "Дождь" и пр.) Ивана Голунова и предъявили ему обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
ТАСС вчера в 04:37
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru вчера в 10:54
Футбол
Месси по-прежнему тренируется индивидуально
Sports.ru 05:47
Автоспорт
Росс Браун: покупкой «Уильямса» заинтересовались серьёзные люди
Пока же всё выглядит стабильно. Проблема с „Уильямсом“ должна решиться. Серьёзные люди следят за командой.
Чемпионат вчера в 14:59
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Наука
Предложен интеллектуальный способ получения солнечной энергии
Популярная механика 04 июня в 07:14
Шоу-бизнес
Шнуров ответил Валерии на критику
Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42