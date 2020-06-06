Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.

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Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. 1,2K

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