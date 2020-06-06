Общество

REGNUMREGNUMКитайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
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