Общество
REGNUMКитайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
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Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Происшествия
Суд отправил главу РВК под домашний арест
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, сообщили в пресс-службе суда.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Кино
Скончался артист Михаил Кокшенов
Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов.
Театрал вчера в 10:52
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 04 июня в 19:53
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 04 июня в 09:39
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Происшествия
Задержание журналиста Ивана Голунова год назад не было связано с его расследованием о похоронном бизнесе
Ровно год назад сотрудники УВД по западному округу Москвы задержали Ивана Голунова в центре Москвы и обвинили в причастности к наркоторговле.
Эхо Москвы 05:31
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Политика
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Футбол
Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах
Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37