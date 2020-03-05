Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruКитаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии. Но восстановление нормального сообщения транспорта, возобновление работы и учебы, снятие карантина несут некоторые риски для граждан.
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с чего всё началось

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новостивчера в 20:50

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Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56

Ученые предсказывают вторую волну коронавируса в Китае

Комсомольская правдавчера в 23:04

Эксперт предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

Газета.Ruвчера в 20:54

Китай предупредили о надвигающейся второй волне эпидемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Эпидемиолог предсказал вторую волну эпидемии COVID-19 в Китае

REGNUMвчера в 21:12

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Известиявчера в 22:30

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 20:50
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
РИА Новости 03:05
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Здоровье

В Госдуму внесен закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на медикаменты и медицинские изделия в разгар эпидемий.
Волгоградская правда 03 марта в 13:46
Политика

Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу

ФСБ на регулярной основе докладывает президенту России Владимиру Путину о фейках, связанных с темой коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Политика

Путин сравнил Касперского с Маском

Известия 01:45
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Гаджеты

«МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин

Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
TelecomDaily 02:18
Кино

Снявшийся в «Вечных» актёр: в фильме будет мало компьютерной графики

Актёр сообщил, что создатели картины в основном делали упор на технические спецэффекты и мало полагались на компьютерную графику.
REGNUM 03:27
Общество

Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
РИА Новости 01:50
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Биатлон

Бьорндален рассказал о прослушке своего телефона в Норвегии

По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, прослушивали его телефон.
Pravda.Ru 02:22
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
ТАСС 04:19
Здоровье

Онкологи перечислили симптомы, возникающие на ранних стадиях рака

На ранних стадиях онкологии симптомы могут быть незаметны, но пристальное внимание к своему организму поможет вовремя заметить тревожные сигналы.
ToDay News Ufa 01:05
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Происшествия

На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
РИА Новости 03:56
Биатлон

МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:13
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество

Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня

РЕН ТВ вчера в 20:17
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:37
Футбол

Сабитов стал помощником Кононова в «Риге»

Российский специалист Равиль Сабитов назначен помощником главного тренера «Рига» Олега Кононова, сообщается в официальном «твиттере» латвийского клуба.
Чемпионат 02:14
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