Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

с чего всё началось

В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность. При этом власти продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране, заявил эксперт.

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