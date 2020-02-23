Политика

Rusvesna.suRusvesna.suКива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

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Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
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Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Rusvesna.su07:59

Депутат Рады послал матом киевские власти и поздравил украинцев с 23 февраля

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Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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