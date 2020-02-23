Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

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