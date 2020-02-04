Ранее в украинских СМИ появилась видеозапись, на которой Илья Кива ведет переписку с контактом, который подписал "Жириновский Владимир Вольфович" в его телефоне. Украинский депутат критикует правительство страны и указывает на то, что восстановить отношения с Россией шансов нет.

В ЛДПР опровергли переписку Жириновского с Кивой

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