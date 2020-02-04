Политика

Pravda.RuPravda.RuВ ЛДПР опровергли переписку Жириновского с Кивой

Ранее в украинских СМИ появилась видеозапись, на которой Илья Кива ведет переписку с контактом, который подписал "Жириновский Владимир Вольфович" в его телефоне. Украинский депутат критикует правительство страны и указывает на то, что восстановить отношения с Россией шансов нет.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство

РИА Новости10:37

В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Известия10:20

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Телеканал 360°09:54

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Единоборства

Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью.
ТАСС Спорт вчера в 00:48
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ 21:44
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ вчера в 20:28
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Политика

Трамп назвал положение США прочным как никогда

Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
РИА Новости 21:35
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Авто

Представлен обновленный Renault Megane

В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Авторамблер вчера в 09:05
Политика

США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами

Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 18:26
Общество

Корпорация «Иркут» опубликовала видео о производстве МС-21

Видео о создании самолета МС-21 – от вытачивания первой детали до летных испытаний – опубликовано на официальном YouTube-канале корпорации «Иркут».
ИА Альтаир 21:30
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru 04:19
Общество

В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками

В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
REGNUM 00:59
Авто

Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса

Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.
Коммерсантъ 17:00
Общество

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
Российская газета 13:20
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM 19:16
Футбол

Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов на канале «Футбольный Биги» в YouTube прокомментировал интерес со стороны «Аугсбурга».
Евро-футбол.ру 14:36
Баскетбол

ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
ProstoProSport 13:54
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 13:10
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Газета.Ru 21:37
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Инфорос 05:27
Энергетика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
REGNUM вчера в 21:12
Здоровье

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
РБК 20:12
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Космос

Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное