Политика
Pravda.RuВ ЛДПР опровергли переписку Жириновского с Кивой
Ранее в украинских СМИ появилась видеозапись, на которой Илья Кива ведет переписку с контактом, который подписал "Жириновский Владимир Вольфович" в его телефоне. Украинский депутат критикует правительство страны и указывает на то, что восстановить отношения с Россией шансов нет.
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Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Политика
Украина намерена подать новые иски против России
Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Политика
Трамп назвал положение США прочным как никогда
Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Политика
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Общество
Корпорация «Иркут» опубликовала видео о производстве МС-21
Видео о создании самолета МС-21 – от вытачивания первой детали до летных испытаний – опубликовано на официальном YouTube-канале корпорации «Иркут».
Общество
В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками
В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
Авто
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.
Общество
Первый канал отказался от трансляции «Оскара»
Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Футбол
Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов на канале «Футбольный Биги» в YouTube прокомментировал интерес со стороны «Аугсбурга».
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Энергетика
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54
На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек
В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Космос