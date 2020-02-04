Политика

ФАНФАНКива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно. Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
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Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство

РИА Новости10:37

В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Известия10:20

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Телеканал 360°09:54

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38
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Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени

Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин.
Алтапресс 20:06
Здоровье

Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
RT на русском 18:27
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Космос

Астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе

Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Портал Поиск 08:24
Космос

Иран приступил к разработке космических капсул для космонавтов

По словам министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, научные институты страны приступили к разработке космических капсул для космонавтов.
Московский Комсомолец 17:16
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Невские Новости 02 февраля в 09:20
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 12:18
Футбол

Стадион в Санкт-Петербурге признан готовым к Евро-2020

Коммерсантъ 11:03
Гаджеты

Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5

Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Anonsens 01 февраля в 16:19
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 05:59
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении в Крым

Президент Турции Реджеп Эрдоган может воспользоваться недавним приглашением посетить Крым и самостоятельно изучить положение крымских татар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 05:55
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 07:31
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
Новые автомобили 06:50
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
Наука

Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм

Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
N+1 07:39
Армия и оружие

В Улан-Удэ скрытно перебросили самолёты для эвакуации из Китая

Россиян будут эвакуировать из Уханя транспортными самолётами Министерство обороны России выделило пять транспортных Ил-76МД для эвакуации сограждан из Китая, где сейчас распространяется коронавирус.
Байкал-Daily вчера в 22:55
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
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