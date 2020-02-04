Политика
ФАНКива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским
В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно. Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
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Здоровье
Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени
Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин.
Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Космос
Астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе
Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Космос
Иран приступил к разработке космических капсул для космонавтов
По словам министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, научные институты страны приступили к разработке космических капсул для космонавтов.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Футбол
Стадион в Санкт-Петербурге признан готовым к Евро-2020
Гаджеты
Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5
Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении в Крым
Президент Турции Реджеп Эрдоган может воспользоваться недавним приглашением посетить Крым и самостоятельно изучить положение крымских татар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион
УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Наука
Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм
Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
Армия и оружие
В Улан-Удэ скрытно перебросили самолёты для эвакуации из Китая
Россиян будут эвакуировать из Уханя транспортными самолётами Министерство обороны России выделило пять транспортных Ил-76МД для эвакуации сограждан из Китая, где сейчас распространяется коронавирус.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.