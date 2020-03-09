Политика
REGNUMКива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.
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с чего всё началось
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.Lenta.ruвчера в 21:36
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Депутат Рады собрался в Москву на День Победы, после того как послал матом власть Киева
Народные новости07 марта в 15:02
Пославший украинскую «декоммунизацию» депутат Рады приедет на День Победы
Политическая Экспертиза07 марта в 14:55
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Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
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Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
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Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
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Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
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На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
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Стоимость игровой консоли Xbox Series S составит 300 долларов
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Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
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Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменили из-за коронавируса
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Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Совладелец "Лукойла" оценил потери России от развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день На переговорах министров ОПЕК + в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти.
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Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.