с чего всё началось

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

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