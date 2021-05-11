По данным Банка России, в I квартале 2021 года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 млрд по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 32,1 трлн рублей. Финансовые организации ожидают увеличения интереса населения к классическим сберегательным продуктам до 15–20% в этом году.

Известия вчера в 18:02