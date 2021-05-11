К концу 2021 года вклады россиян увеличатся до 8%
К концу 2021 года объем вкладов россиян вырастет до 8% относительно 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.В источнике
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Вклады россиян в 2021 году вырастут до 8%
По данным Банка России, в I квартале 2021 года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 млрд по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 32,1 трлн рублей. Финансовые организации ожидают увеличения интереса населения к классическим сберегательным продуктам до 15–20% в этом году.
Известиявчера в 18:02