В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, а также уменьшение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
В комментарии российской делегации, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН, говорится, что на Запорожской АЭС нет вооруженных формирований России за исключением ограниченного числа военных, необходимого для ее охраны.