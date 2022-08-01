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К концу года цены на жилье могут вырасти до 10%

Осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости: из-за повышения спроса цены на жилье вновь начнут увеличиваться, к концу года рост способен достигнуть 10%.
Известия
В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Известия
«По итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.
Известия
Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, а также уменьшение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group.
АСН24

Подробнее о событии

«Известия»: риелторы рассказали о возможном росте цен на жилье к концу года на 10%
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К концу года цены на жилье могут вырасти до 10%
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