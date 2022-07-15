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К концу года процентная ставка ЦБ РФ может быть снижена до 8,0-8,5%

Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций.
Известия
За неделю со 2 по 8 июля в стране снова наблюдалась дефляция в 0,03%, напомнил Михаил Васильев, уточнив, что в годовом выражении показатель сократился до 15,6%.
Известия
Регулятор может снизить ключевую ставку на следующем заседании 22 июля.
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Проинфляционные риски сохраняются, полагает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Известия

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