Коронавирус
Вести.RuКладбища Москвы закрыли из-за коронавируса
Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Такая мера — способ сократить количество заболевших коронавирусом.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованном на сайте городской мэрии, до окончания режима повышенной готовности кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.Известия11:38
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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