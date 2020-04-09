с чего всё началось

Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Такая мера — способ сократить количество заболевших коронавирусом.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.

Космос Впервые измерена скорость ветра на коричневом карлике Астрономы использовали телескоп Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) Национального научного фонда США и космический телескоп НАСА Spitzer («Спитцер») для проведения первых измерений скорости ветра на коричневом карлике – объекте, занимающем промежуточное место между планетой и звездой.

Технологии Sony показала новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов раскритиковал телевизионщиков за нарушение самоизоляции Актер пожаловался в соцсети, что Российское телевидение уже второй раз за время карантина зовет его в студию, сопроводив свой пост фотографией Андрея Малахова с хештегом "сиди дома".

Общество В России упрощается порядок регистрации безработных Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Происшествия В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.

Киберспорт Blizzard назвала дату появления Эхо в Overwatch Дату появления в Owerwatch героини Эхо (Echo) назвала компания Blizzard. Публикация была размещена 9 апреля на Twitter-странице игры.

Политика Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.

Здоровье Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.

Энергетика В России за неделю средние цены на бензин снизились на 1 копейку В России с 30 марта по 5 апреля потребительские цены на бензин снизились в среднем на 1 копейку и составили 44,92 руб. за литр, следует из данных Росстата.

Общество Путин снял с должности замглавы МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Здоровье Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.