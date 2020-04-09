Коронавирус
Вести.RuКладбища Москвы закрыли из-за коронавируса
Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Такая мера — способ сократить количество заболевших коронавирусом.
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с чего всё началось
"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал в своем блоге Сергей Собянин.РИА Новости10:22
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Общество
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Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
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Общество
С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4
Происшествия
В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус
Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить
Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Киберспорт
Blizzard назвала дату появления Эхо в Overwatch
Дату появления в Owerwatch героини Эхо (Echo) назвала компания Blizzard. Публикация была размещена 9 апреля на Twitter-странице игры.
Политика
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.
Здоровье
Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз
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В России за неделю средние цены на бензин снизились на 1 копейку
В России с 30 марта по 5 апреля потребительские цены на бензин снизились в среднем на 1 копейку и составили 44,92 руб. за литр, следует из данных Росстата.
Политика
Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
Путин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Футбол
Аршавин, Быстров и Денисов могли перейти в «Спартак»
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Шоу-бизнес
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Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
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В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion
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Политика
Правительство Украины готово ввести комендантский час в западных областях
Мэр сообщил, что рассматривается необходимость введения комендантского часа в трех областях западной Украины ввиду высокой степени распространения коронавируса.
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.