Футбол
Soccer.ruКларк: «Для Шотландии борьба за выход из группы окончена»
Есть ещё 12 неразыгранных очков, и с этого момента до конца турнира мы должны позаботиться о том, чтобы финишировать третьими.
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Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
В Югре мужчина бросил спутницу медведю и убежал
Представитель сильной половины человечества бросил женщину и убежал, а 55-летняя женщина осталась наедине с медведем, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 22:48
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru 21:46
Политика
В Оренбургской области выборы губернатора состоялись
Московский Комсомолец 05:26
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Политика
Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google
Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
ТАСС 15:17
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Футбол
Станислав Черчесов: «Шесть очков давали, и мы их взяли»
Российская газета 19:12
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия 20:55
Происшествия
Подросток помог полиции раскрыть дело 27-летней давности
13-летний житель города Шервуд-Парк (провинция Альберта) Макс Веренка помог полиции раскрыть давнее дело о пропаже женщины.
За рубежом 02:43
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Во время ВЭФ-2019 Китай нанес уничтожающий удар по политике США
Пекин подписал 25-летний договор о стратегическом сотрудничестве между КНР и Исламской Республикой Иран.
ФАН 05:35
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit
Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.
REGNUM 12:31
Гаджеты
В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Политика
США передали Украине вывезенную из СССР картину
США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
RT на русском 20:32
Политика
США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
Вашингтон готов в экстренном порядке выдать визы для пострадавших от урагана «Дориан» граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США.
Политика Сегодня 21:38