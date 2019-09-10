Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКларк: «Для Шотландии борьба за выход из группы окончена»

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
1 фото
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после домашнего поражения от Бельгии (0:4) в матче отбора ЧЕ-2020 рассказал о новой задаче, которая стоит перед его командой.
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