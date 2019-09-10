Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после домашнего поражения от Бельгии (0:4) в матче отбора ЧЕ-2020 рассказал о новой задаче, которая стоит перед его командой.

Кларк: «Для Шотландии борьба за выход из группы окончена»

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