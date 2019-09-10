Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после домашнего поражения от Бельгии (0:4) в матче отбора ЧЕ-2020 рассказал о новой задаче, которая стоит перед его командой.

Кларк: «Для Шотландии борьба за выход из группы окончена»

Армия и оружие Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.

Шоу-бизнес Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.

Шоу-бизнес Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.

Политика Королева Великобритании утвердила законопроект об отсрочке Brexit Документ о запрете «жесткого Brexit» обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросюза до 31 января 2020 года, если парламент не одобрит сделку с ЕС.

Культура Рэпер Серега захотел получить украинский паспорт Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, заявил о своем намерении получить украинское гражданство.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Политика Россиянина задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже Секретарь болгарского Национального движения "Русофилов" подозревается в шпионаже и сейчас с ним работают сотрудники болгарской полиции.

Политика Трамп заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Северную Каролину, что обмен заключенными между Россией и Украиной - это очень большой и положительный шаг.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Происшествия В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

Политика Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.