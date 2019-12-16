Политика
REGNUMКлассовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Депутат Госдумы от Волгограда Ирина Гусева сравнила малоимущих избирателей с зэками
НовостиВолгограда.рувчера в 07:26
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Кино
«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Экономика
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар
На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Технологии
Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян
Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.
Спорт
WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Политика
В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
Происшествия
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Армия и оружие
В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов
Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Армия и оружие
Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время
Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Общество
В 2039 году в Пулково заработает новый терминал
Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Происшествия