Политика

REGNUMREGNUMКлассовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Депутат Госдумы РФ сравнила заключенных с малоимущими

Piter.tv02:25

В Госдуме сравнили малоимущих россиян с уголовниками

Национальная служба новостей01:43

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

REGNUM01:40

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Pravda.Ru00:24

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

URA.Ruвчера в 12:34

Депутата отругали за сравнение бедных россиян с уголовниками

Ридусвчера в 08:20

Депутат Госдумы от Волгограда Ирина Гусева сравнила малоимущих избирателей с зэками

НовостиВолгограда.рувчера в 07:26
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Кино

«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Экономика

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
РБК 02:15
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Авто

Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар

На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар.
Motor 02:52
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:38
Происшествия

Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Технологии

Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян

Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.
Газета.Ru 02:38
Спорт

WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
News.ru 02:45
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
RT на русском 01:53
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Армия и оружие

В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии

Евразия Daily вчера в 22:50
Общество

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Коммерсантъ 01:00
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Финансы

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Армия и оружие

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
РИА Новости 02:00
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Общество

В 2039 году в Пулково заработает новый терминал

Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Neva.Today вчера в 11:43
Происшествия

Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе

iReactor вчера в 23:28
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Ирина Михайловна Гусева
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.
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