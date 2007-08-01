Футбол
Советский спортКлаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов
Напомним, что в минувший вторник было совершено разбойное нападение на дом Маркизио.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Космос
Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Политика
Рогозин объяснил отсутствие профильного образования
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.
Известия 08:41
Авто
Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным
Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.
SpeedMe 00:44
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Реальное время вчера в 12:13
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
AliExpress начал выдавать заказы в «Пятерочке»
AliExpress начал доставку в магазины «Пятерочка», сообщила пресс-служба маркетплейса.
Rambler News Service 08:48
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика
Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала
Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
Эхо Москвы 09:31
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30