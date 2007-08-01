Напомним, что в минувший вторник было совершено разбойное нападение на дом Маркизио.

Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

Политика Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Космос Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.

Транспорт Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.

Политика Рогозин объяснил отсутствие профильного образования Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.

Авто Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.

Общество В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Политика В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Происшествия Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.