Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.

Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

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