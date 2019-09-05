Футбол
Спорт-ЭкспрессМаркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
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В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
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Мама Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Pravda.Ru 03:43
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
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Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
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Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество
Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов
Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски осудила самовольную установку новой мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе и призвала власти страны дать этому свою оценку, сообщается на сайте общины.
РИА Новости 04:28
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.
Интерфакс 04:27
Футбол
В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.
Телеканал 360° вчера в 14:49
Баскетбол
Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
Нева Спорт вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
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Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
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Экономика
Дома «СУ-155» в Звенигороде будет достраивать Фонд дольщиков
Дома компании "СУ-155" в Звенигороде вместо "Стройпромавтоматики", неспособной выполнить свои обязательства, будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу на встрече с пострадавшими дольщиками вице-премьер Виталий Мутко.
РИА Новости 04:15
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13