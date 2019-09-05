Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Маркизио отказался от перехода в «Глазго Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 15:11

СМИ: экс-футболист «Зенита» Маркизио отказался переходить в «Рейнджерс»

РИА Новостивчера в 16:01

Маркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Матч ТВвчера в 15:31

Маркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Sportbox.RUвчера в 15:31

Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 09:16

Маркизио продолжит карьеру в «Монако»

Чемпионатвчера в 10:18

Бывший хавбек «Зенита» продолжит карьеру в «Монако»

Sport.ruвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Футбол

Мама Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Pravda.Ru 03:43
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество

Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски осудила самовольную установку новой мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе и призвала власти страны дать этому свою оценку, сообщается на сайте общины.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Политика

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.
Интерфакс 04:27
Футбол

В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.
Телеканал 360° вчера в 14:49
Баскетбол

Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу

Нева Спорт вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Экономика

Дома «СУ-155» в Звенигороде будет достраивать Фонд дольщиков

Дома компании "СУ-155" в Звенигороде вместо "Стройпромавтоматики", неспособной выполнить свои обязательства, будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу на встрече с пострадавшими дольщиками вице-премьер Виталий Мутко.
РИА Новости 04:15
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия вчера в 00:51
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное