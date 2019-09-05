Футбол

АБНАБНКлаудио Маркизио может перейти в «Монако»

Последним клубом итальянского полузащитника был «Зенит». В петербургский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента. В «Зените» Маркизио, по данным СМИ, получал 3 млн евро в год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Маркизио отказался от перехода в «Глазго Рейнджерс»

Sport24.ru15:11

Маркизио согласовал контракт с «Монако»

Sports.ru09:15

Маркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Sportbox.RU15:31

Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Спорт-Экспресс09:16

Маркизио продолжит карьеру в «Монако»

Чемпионат10:18

Бывший хавбек «Зенита» продолжит карьеру в «Монако»

Sport.ru09:30

Маркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Матч ТВ15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Футбол

Марадона возглавит аргентинский клуб

Евро-футбол.ру 16:15
Армия и оружие

Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Политика

МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка

Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.
Российская газета 16:46
Футбол

Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

NewInform 13:32
Гаджеты

Впервые с 2016 года Apple выпустит бюджетный iPhone

Стоит отметить, что новая модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE, чья начальная цена составляла 399 долларов. название новой модели и её цена пока неизвеста.
Neva.Today вчера в 09:23
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия

Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи

ТАСС 13:17
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

LiveSport.ru 16:42
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке вторжения

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Происшествия

Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры

Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Политика

Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
REGNUM 10:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Политика

Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»

Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Политика

Евросоюз приостановил импорт овощей и фруктов с Украины

С сентября начала действовать директива о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов Евросоюз отказался от импорта томатов, перцев, баклажанов и некоторых других овощей, а также яблок и груш с Украины после вступления в силу директивы о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Чем принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II

Недавно таблоиды обсуждали решение британской королевы Елизаветы II не давать своему внуку — принцу Гарри и его семье жилье в Кенсингтонском дворце.
WMJ.ru 08:41
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Политика

Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Политика

Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова

Городской суд Петербурга 5 сентября отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты в МО №78, координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова.
ЗакC.Ру 14:58
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Армия и оружие

США готовятся ответить на предвыборные «кибератаки» русских по-новому

По словам Фогарти, Соединенные Штаты готовятся к тому, что «русские и другие игроки» попытаются оказать влияние на американские выборы в 2020 году.
Красная весна 17:14
Здоровье

Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди

Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Армия и оружие

ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 23 раза были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.
ТК Звезда 17:50
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Авто

ГАЗ создаст преемника «Валдая»

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00
Здоровье

Врачи рассказали об опасности поиска симптомов болезней в интернете

Специалисты рассказали о том, почему не следует искать в интернете симптомы болезней и самостоятельно ставить себе диагнозы.
Известия 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное