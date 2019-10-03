Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКлаудио Маркизио объявил о завершении карьеры

Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter. Маркизио написал, что будучи ребенком пообещал себе играть до тех пор, пока не перестанет получать удовольствие от игры, однако чувствует, что нарушает это обещание.
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