Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургКлаудио Маркизио объявил о завершении карьеры
Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter. Маркизио написал, что будучи ребенком пообещал себе играть до тех пор, пока не перестанет получать удовольствие от игры, однако чувствует, что нарушает это обещание.
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Политика
«Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.
Газета.Ru 18:31
Политика
Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.
Интерфакс 18:01
Спорт
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 15:22
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru вчера в 03:45
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Политика
США снова отказали в визах российским дипломатам
Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
Sputnik Таджикистан 09:54
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 30 сентября в 09:07
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на Shanghai Trophy
Российская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на турнире в Шанхае.
Газета.Ru 10:41
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
ТАСС 18:06
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:06
Наука
Патент недели: как точно определить скрытую угрозу
Разработка российских биохимиков направлена на анализ кокковой микрофлоры, которая играет определяющую роль в функционировании слизистых оболочек.
Популярная механика 06:04
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Авто
Toyota RAV4 прошел новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня 06:00
Происшествия
Экспертиза признала якутского шамана невменяемым
Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
Ведомости 09:52
Армия и оружие
Тайные потери ВСУ: уничтожена техника и военные — сводка с Донбасса
Вчера в районе н. п. Белая Каменка уничтожен очередной БПЛА ВСУ типа «Фантом», который использовался боевиками 35-й бригады для корректировки огня 120-мм миномётов.
Rusvesna.su 07:16
Политика
Путин: США сами вынуждают нас отказаться от доллара
Наша страна никогда не стремилась отказаться от доллара как от инструмента международных расчетов, но в целях безопасности нам приходится предпринимать меры, заявил президент России Владимир Путин 2 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».
Красная весна вчера в 11:23
Общество
Новые станции Фрунзенского радиуса открыли для пассажиров
Сегодня, 3 октября, открыли продолжение Фрунзенского радиуса метро Петербурга — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
МР7.ру 10:18
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20