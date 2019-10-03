Футбол
Петербургский дневникКлаудио Маркизио завершил карьеру
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который в прошлом сезоне выступал за петербургский «Зенит», принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом 35-летний игрок объявил в своем официальном инстаграм-аккаунте. Маркизио выложил видео и написал трогательный комментарий.
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«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство
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