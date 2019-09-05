Финансы

ТАССТАССКлепач ожидает снижения ключевой ставки на 0,25 п.п

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Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25 процентных пункта на предстоящем заседании совета директоров регулятора. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
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