Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Авто Представили новый электрокар Porsche Taycan Сразу в трёх странах прошла презентация нового электрического автомобиля компании Porsche.

Театры Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.

Футбол Зобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Баскетбол Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.

Футбол Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».

Экономика Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги.

Общество The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Здоровье В России за 23 года заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз Попова отметила, что вакцинация – это самый эффективный способ борьбы с гриппом. Каждый год от него страдает 5-10% населения планеты.