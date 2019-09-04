Политика
RT на русскомКличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.
— Алексей Гончаренко, украинский политикКомсомольская правда 07:46
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