Политика

Вести.RuВести.RuПравительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Читать в источнике
Комментировать116
Алексей Гончаренко
Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.
— Алексей Гончаренко, украинский политикКомсомольская правда 07:46

Подробнее о событии

Из Виталия Кличко решили сделать «мэра» при госадминистрации

Коммерсантъ14:18

Кличко назвал антиконституционным решение правительства о его увольнении

ТАСС10:28

Кличко назвал неконституционным решение кабмина Украины о его увольнении

РБК11:32

Кличко обвинил правительство во введении в Киеве прямого президентского правления

Интерфакс10:00

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

RT на русском10:36

Украинские эксперты порассуждали о тюремных перспективах Кличко

Московский Комсомолец14:16

Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко

РИА Новости11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Гаджеты

Apple запатентовала разблокировку умных часов кожей на запястье

Компания Apple запатентовала биометрию пользователя по коже на запястье: предполагается, что подобная система будет использовать термографические и оптические сенсоры и будет напоминать более стандартную биометрию по отпечатку пальца.
N+1 08:22
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Политика

Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту»

Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.
NewInform 17:27
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира

Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.
Pravda.Ru 03:59
Театры

Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории

Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Футбол

«Манчестер Сити» отказался летом продать Зинченко в «Ювентус»

Итальянский "Ювентус" не смог летом договориться с "Манчестер Сити" о покупке Александра Зинченко.
ProstoProSport 11:45
Политика

Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Политика

Украина подняла вопрос о возвращении российских наблюдателей в Донбасс

Предложение было высказано украинской стороной в ходе заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, написала в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы.
Коммерсантъ 15:21
Происшествия

Украинку убили во время секса в Турции

Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Общество

Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Камшалов

Последний председатель Госкомитета СССР по кинематографии, партийный деятель Александр Камшалов скончался на 88-м году жизни.
Известия 16:31
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Экономика

В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика

Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ 15:05
Наука

Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных

У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Технологии

В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука

На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия

Вертолёт организаторов велогонки «Вуэльта» заснял плантацию марихуаны

News.ru 05:15
Футбол

Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Чемпионат 16:50
Политика

Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Футбол

ЦСКА показал шествие фанатов в Туле

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео о матче 8-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). В ролик, в том числе попал массовый проход фанатов красно-синих в Туле, который состоялся за несколько часов до игры.
Спорт-Экспресс 16:20
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное