Общество

Мой БрянскМой БрянскКличко объявил карантин в Киеве

Временно ограничат образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 12 марта вводятся ограничительные меры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Киеве школьников переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

РБК07:00

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

Lenta.ru06:26

Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса

Российская газета06:24

Власти Киева из-за коронавируса приостановили работу образовательных учреждений

ТАСС06:18

Кличко закрыл школы и развлекательные центры в Киеве из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:51

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

Интерфакс05:35

Киевских школьников принесли в жертву из-за коронавируса — видео

Украина.ру05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Здоровье

В Балаковском районе на карантин закрывают все школы

С 12 марта во всех школах Балаковского района вводится карантин, кроме того, вводятся ограничения на проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий.
Московский Комсомолец 10:47
Происшествия

Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы

Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Российская газета 12:15
Космос

Гигантский объект размером с планету пролетел возле Солнца

Загадочный объект гигантских размеров запечатлел космический аппарат NASA STEREO. НЛО на большой скорости промчался возле Солнца.
Южный Федеральный вчера в 22:15
Армия и оружие

The Drive оценил особенности атомной подлодки «Князь Владимир»

Американский ресурс The Drive заинтересовался видеосюжетом о том, как устроена новейшая российская атомная подлодка "Князь Владимир".
Российская газета 05:53
Политика

Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 11:23
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо вчера в 09:59
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 09 марта в 04:26
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Происшествия

Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Lenta.ru 11:55
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Кино

Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой»

Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.
Газета.Ru 11:36
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Энергетика

Обещание не снижать цены на бензин в России объяснили

Аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов в свою очередь объяснил, почему в аналогичной ситуации американские компании снижают цены на бензины.
Lenta.ru 12:25
Футбол

Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
Матч ТВ 09:49
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», говорится в совместном заявлении ассоциаций.
РБК 02:00
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Общество

Туристки с Украины испортили фреску Рафаэля в Ватикане

Художник расписал стены Папского дворца Ватикана в период с 1508 по 1517 годы.
Культуромания 09:22
Общество

В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
РИА Новости 08:52
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Союзное Вече 06:47
Экономика

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Вести.Ru 08:44
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России

9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное