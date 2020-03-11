Общество
66.ruВ Киеве объявили карантин из-за коронавируса
В Киеве не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на это, мэр столицы Виталий Кличко объявил, что с 12 марта как минимум до конца месяца будут действовать противоэпидемические ограничительные меры.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество
Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
Общество
Игровую выставку E3 2020 отменили
Разные источники, ссылаясь на слова организаторов Electronic Entertainment Expo (E3) сообщили, что игровую выставку в этом году отменили.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.
Наука
Противоэпилептический препарат помогает во время алкоголизма
Противоэпилептический препарат габапентин помог больным алкоголизмом людям избавиться от зависимости.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турецкие военные приступили к поэтапному отводу тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Украинские военные продолжают грабить мирное население
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Гаджеты
В iOS 14 появится меню приложений, как в Android
В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Общество
Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
Российская версия журнала Tatler впервые поместила на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
Биатлон
Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене
Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Энергетика
В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Здоровье
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первый же человек, излечившийся от ВИЧ, избавился от вируса 13 лет назад. Ему также пересадили донорский костный мозг.