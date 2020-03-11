Общество

66.ru66.ruВ Киеве объявили карантин из-за коронавируса

В Киеве не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на это, мэр столицы Виталий Кличко объявил, что с 12 марта как минимум до конца месяца будут действовать противоэпидемические ограничительные меры.
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