Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина. По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.

с чего всё началось

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.

Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине

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