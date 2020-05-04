Коронавирус
Lenta.ruКличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.
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Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина. По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.РИА Новости08:39
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