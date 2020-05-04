Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина. По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.

с чего всё началось

Коронавирусная инфекция может стать причиной смерти 1,2 миллиона украинцев. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал население серьёзнее относиться к пандемии и соблюдать рекомендуемые ограничения.

Кличко заявил, что CoViD-19 может унести жизни 1,2 миллиона украинцев

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