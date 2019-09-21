Футбол
Bookmaker-ratings.ruКлиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10
Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей. «Рейтинг Букмекеров» узнал о подробностях фантастического выигрыша. Выигрышная ставка была размещена еще 5 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия вчера в 10:27
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Российская газета 14:03
Политика
Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
RT на русском 11:05
Футбол
Нобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Sportbox.RU 11:44
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Теннис
Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 11:39
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Политика
Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.
Известия 11:11
Кино
Новый фильм «Гемини» с Уиллом Смитом поразил публику
Экспресс газета вчера в 10:26
Политика
Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту
Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Сегодня очень много разных лжеисториков, которые хотят перевернуть эту страничку и сказать, что такой войны не было и блокады такой не было, а все было по-другому.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Реймсом»
Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом».
Sport24.ru 13:26
Гаджеты
Alcatel выпустила кнопочный «умный» телефон
NewInform 13:39
Футбол
Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:45
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Здоровье
Кровь американки стала синей из-за зубного обезболивающего
25-летняя американка приняла лекарство от зубной боли, после чего ее кровь стала темно-синего цвета.
Волгоградская правда 19 сентября в 22:16
Футбол
«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби
«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.
Евро-футбол.ру 14:05
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44