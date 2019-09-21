Футбол
Bookmaker-ratings.ruКлиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10
Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей. «Рейтинг Букмекеров» узнал о подробностях фантастического выигрыша. Выигрышная ставка была размещена еще 5 июля.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru вчера в 10:33
Армия и оружие
В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия
«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно 18 сентября в 06:54
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Общество
В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа»
Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:10
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Lenta.ru вчера в 16:10
Авто
Раскрыта примерная стоимость мощного Chery Tiggo 4
Примерная стоимость автомобиля - 1 170000 - 1 190000 рублей, о дате начала продаж, пока ничего не известно.
ГЛАС.RU 02:23
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Sport24.ru вчера в 13:26
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
РБК 03:00
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня 19 сентября в 19:04
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Гаджеты
В Сети опубликовали видео с демонстрацией работы кнопочного телефона Nokia с Android
В Сети опубликовали видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона Nokia с Android.
Актуальные Новости 03:16
Политика
МИД Украины: Санкции против России идеологически разваливаются
Вадим Пристайко назвал «провалом все эти приглашения крымских организаций на заседания ОБСЕ», то же самое он говорит про решение ПАСЕ о возвращении в состав ассамблеи России.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
RT на русском вчера в 17:11
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19