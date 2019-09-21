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Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.

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