Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКлиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10

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Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей. «Рейтинг Букмекеров» узнал о подробностях фантастического выигрыша. Выигрышная ставка была размещена еще 5 июля.
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Экспресс на волейбол от 21.09.2019

Все про Спорт ру00:27

Клиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10

Bookmaker-ratings.ru19 сентября в 06:20
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru вчера в 10:33
Армия и оружие

В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия

«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно 18 сентября в 06:54
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Общество

В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа»

Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:10
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Lenta.ru вчера в 16:10
Авто

Раскрыта примерная стоимость мощного Chery Tiggo 4

Примерная стоимость автомобиля - 1 170000 - 1 190000 рублей, о дате начала продаж, пока ничего не известно.
ГЛАС.RU 02:23
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Sport24.ru вчера в 13:26
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
РБК 03:00
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»

Экономика сегодня 19 сентября в 19:04
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Гаджеты

В Сети опубликовали видео с демонстрацией работы кнопочного телефона Nokia с Android

В Сети опубликовали видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона Nokia с Android.
Актуальные Новости 03:16
Политика

МИД Украины: Санкции против России идеологически разваливаются

Вадим Пристайко назвал «провалом все эти приглашения крымских организаций на заседания ОБСЕ», то же самое он говорит про решение ПАСЕ о возвращении в состав ассамблеи России.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

RT на русском вчера в 17:11
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
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