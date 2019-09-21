Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКлиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10

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Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей. «Рейтинг Букмекеров» узнал о подробностях фантастического выигрыша. Выигрышная ставка была размещена еще 5 июля.
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Экспресс на волейбол от 21.09.2019

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Ставка тура: 6 выпуск

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Клиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10

Bookmaker-ratings.ru19 сентября в 06:20
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Более 3000 человек в Рязани пробежали «Кросс нации»

По информации судейской коллегии, в этом году более 3000 человек приняли участие в соревнованиях.
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Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
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Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

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