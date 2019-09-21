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Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

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