Футбол
Bookmaker-ratings.ruКлиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10
Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей. «Рейтинг Букмекеров» узнал о подробностях фантастического выигрыша. Выигрышная ставка была размещена еще 5 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Происшествия
В Турции перевернулся автобус с россиянами
Lenta.ru 12:54
Происшествия
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
РИА Новости 12:33
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Наука
В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы
Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Происшествия
Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Спорт
Более 3000 человек в Рязани пробежали «Кросс нации»
По информации судейской коллегии, в этом году более 3000 человек приняли участие в соревнованиях.
7 новостей 07:08
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Наука
У морских поедателей камней зубы умеют самозатачиваться
МедиаПоток вчера в 01:48
Футбол
Шомуродов возглавил гонку бомбардиров РПЛ. У него 8 голов в 10 матчах
24-летний футболист забил восьмой гол в текущем сезоне РПЛ и обошел форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в списке бомбардиров.
Sports.ru 12:45
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com вчера в 03:04
Политика
Эрдоган рассказал о планах по покупке Patriot у США
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о планах Анкары по поводу покупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 07:36
Общество
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Волейбол
Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 12:53